4月30日、日本バスケットボール協会（JBA）は、『FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026』を見据えた女子日本代表の第1次強化合宿に招集するメンバーを発表した。 日本代表を長年支えてきた髙田真希、渡嘉敷来夢、町田瑠唯らベテラン組や、WNBAドラフト2026で指名を受けた田中こころが選出されたほか、3月の「FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トー