今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米国とイランの衝突が長期化するとの見方から引き続き「有事のドル買い」が入りやすい。予想レンジは１ドル＝１５９円７０銭～１６１円５０銭。 米ニュースサイトのアクシオスが「トランプ米大統領はイランに対する軍事行動の可能性を巡る新たな計画について、３０日に米中央軍のクーパー司令官から説明を受けるもよう」と報じており、質への逃