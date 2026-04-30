ナブテスコは３０日の取引終了後、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を見直した。今期の最終利益予想について従来の見通しから１０億円増額し、１８６億円（前期比１８．５％増）に引き上げた。 持ち分法による投資利益が想定を上回ったほか、法人税などの見直しが発生し、税引き前利益と最終利益が想定を上回る見込みとなった。売上高と営業利益の見通しは据え置いた。１