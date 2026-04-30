スペイン5部相当の舞台で、70歳のGKが公式戦出場を目指している。英『BBC』が伝えている。スペインのCDコルンガは、5月3日に行われる試合でプラビアーノと対戦。その試合に向けたメンバーに、70歳のGKアンヘル・マテオス・ゴンサレスを登録したと発表した。元炭鉱労働者という異色の経歴を持つゴンサレスは、43歳でプロキャリアを引退。今回の起用が実現すれば、スペインにおける公式戦出場の最年長記録になるという。クラ