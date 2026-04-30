きょう（３０日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比６３２円安の５万９２８４円と続落。マーケットは目先リスクオフの流れに転じている。イラン情勢のニュースフローにも目が慣れて、狼狽気味に右往左往することもなくなってはいるが、足もとでは重苦しいムードが漂い始めている。日経平均の６００円あまりの下落幅は祝日前の２８日とほぼ同じ。商いも連日で活況が続き、きょうは１０兆円近い