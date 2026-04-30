クラウドファンディングサイトのKickstarterで、アナログカメラの操作感とデジタルの利便性を融合させたデジタルカメラ「RewindPix」のプロジェクトが展開されている。先行販売価格は99ドルからで、4月30日（木）現在、6,334人から88万4,763ドルの支援を達成するなど高い注目を集めている。 レンズ付きフィルムのような撮影体験を再現するというデジタルカメラ。撮影のたびに巻き上げダイヤルを模したレバーを操作する仕