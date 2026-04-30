ＱＤレーザ [東証Ｇ] が4月30日大引け後(17:30)に業績修正を発表。26年3月期の経常損益(非連結)を従来予想の4億円の赤字→3億円の赤字(前の期は4.4億円の赤字)に上方修正し、赤字幅が縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常損益も従来予想の2.3億円の赤字→1.4億円の赤字(前年同期は1.4億円の赤字)に上方修正し、赤字幅が縮小する計算になる