ブイ・テクノロジー [東証Ｐ] が4月30日大引け後(17:35)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の42億円→33億円(前の期は18.9億円)に21.4％下方修正し、増益率が2.2倍→74.5％増に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の46億円→37億円(前年同期は21.6億円)に19.5％減額し、増益率が2.1倍→71.1％増に縮