大阪・枚方市のひらかたパークは、“ぬい活”に特化した撮影イベント『ぬい撮りオフ会 in ひらかたパーク』を、5月22日・23日に開催する。【写真】ひらパーで『ぬい撮りオフ会』カラーバンドの色でスタンスが明確にひらパーは、2025年度より「推しカラーであふれる遊園地」をテーマに、推し活応援プロジェクト「#推し活ひらパー」を展開。前回のイベント『#全力推し活ひらパー』で「ぬい撮り」イベントが特に好評だったことか