ボートレース鳴門のG3オールレディース「第42回渦の女王決定戦競走」は2日目を終えた。前半6Rは鮮やかな3コース捲りで快勝。そして後半11Rはインからぶっちぎりの逃げを決めた山崎小葉音（25＝群馬）が、2日目2走組ではただ1人の連勝を決めた。「足はバランスが取れていていい感じですね。この状態をベースに調整していきます」後半11Rのオリジナル展示データでは、全て赤表示（6選手中1位のタイム）の通称“レッドカーペ