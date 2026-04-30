熊本市障がい者福祉相談所は、市民1人の氏名や住所などが記載された医療機関の診断書2枚を紛失したと30日、発表しました。ことし3月、医療機関から相談所に障害者手帳の等級の判定に使う診断書を郵送したものの所在が分からなくなりました。 相談所への郵便物は同じビル内にある児童相談所に一度集約されることになっていて、到着した履歴は残っていたということです。障がい者福祉相談所は本人に謝罪していて、今後、郵便物