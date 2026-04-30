関西電力の業績関西電力は30日、エネルギーや送配電、情報通信や不動産といったグループが展開する事業で、2026年度から15年間で累計15兆円の投資を行う経営計画を発表した。人工知能（AI）普及で電力需要の増加が見込まれ、発電設備容量は3割増を目指す。原子力発電は既設7基の継続運転とリプレース（建て替え）を盛り込んだ。同時に発表した2026年3月期連結決算は売上高が前期比6.5％減の4兆566億円、純利益が9.6％減の3800