◇プロ野球セ・リーグ 阪神ー巨人(5月1日、甲子園)敵地・甲子園で5月の初戦を迎える巨人。予告先発が発表され、田中将大投手が先発マウンドにあがることが分かりました。ここまで4試合に先発し、2勝無敗で防御率1.78としている田中投手。今シーズンは、16日に阪神と一度対戦しており、敵地で6回3失点。打線の奮起もあり、今季2勝目を手にしていました。前日取材に応え「しっかり調整することができました」と明かした田中投手。事