モデルの亜希（57）が30日、自身のインスタグラムを更新し、元夫で元プロ野球選手の清原和博氏（58）との2ショットを公開した。日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）の生出演を終え、「本番終わって打ち合わせしてジムへ」とストーリーズに車内でのショットを投稿。続けて「やる気が無いと言いながらちゃんと来る人と遭遇」と清原氏との2ショットを披露し、「元気でいて下さいよ」とつぶやいた。清原氏はリラックスした