元テレビ朝日社員の玉川徹氏が30日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。最新人型ロボットを押し倒す一幕があった。番組では人型ロボットを特集。スタジオで人型ロボットが華麗な踊りを披露した。玉川氏は羽鳥慎一から「軽くだと押しても、自分で態勢整えるんです」と促される形でスタジオ中央へ。玉川氏は自分の胸元ぐらいの高さの人型ロボットをまず一押しすると、横に少しブレただだけだった。続