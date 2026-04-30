アイリスオーヤマは、インバーターを搭載して低騒音運転を実現した「インバーターポータブルクーラー 2.3／3.5kW」を2026年4月30日より順次発売します。 記事のポイント 同社のアンケート調査によれば、家庭でのポータブルクーラーの利用場所は“寝室”が最も多く、就寝時の運転音への不満が課題だったとのこと。そこで同社初となるインバーター搭載で低騒音を実現し、音が気になるシーンでも利用できるようになってい