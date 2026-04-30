YouTubeが、TV番組ストリーミングサービスのYouTube TVに特に多く寄せられる要望だったという、チャンネルを切り替えることなく1つの画面で最大4番組の視聴が可能なマルチビュー機能を正式に導入することを発表しました。New on YouTube TV: Build Your Own Custom Multiview - YouTube TV Communityhttps://support.google.com/youtubetv/thread/429032394マルチビュー機能がどういうものなのかについては、デモ映像が公開されて