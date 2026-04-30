パロディ・ホラー“絶叫計画”シリーズ最新作『最終絶叫計画 令和！』が、6月26日に公開されることが決定。ブラックジョーク満載の思わず吹き出す本予告映像＆本ビジュアル＆場面写真3点が一挙解禁された。【動画】令和も飛ばしていこうぜ！キレキレパロディ連発『最終絶叫計画 令和！』本予告2000年に公開され、世界中を爆笑と困惑の渦に巻き込んだ大人気パロディ映画『最終絶叫計画』。同シリーズが、3作目『最‘狂’絶叫