新原泰佑が主演するBunkamura Production2026ミュージカル『獅子 THE LION‐BEAT』が、10月4〜20日に東京・THEATER MILANO‐Za、11月7・8日に大阪・SkyシアターMBSにて上演されることが決まった。【写真】『獅子 THE LION‐BEAT』キャスト8名発表！寺山修司が劇団「天井棧敷」を旗揚げするより前の1965年にたった1回の公演のために書き下ろした幻の戯曲がミュージカル『獅子』であり、それ以来61年の時を経ての上演となる。演