甲信越・北陸（山梨、長野、新潟、富山、石川、福井）今夜（30日）の天気▼山梨県（甲府地方気象台・３０日１７時）【中・西部】くもり後雨【東部・富士五湖】くもり後雨▼長野県（長野地方気象台・３０日１７時）【北部】くもり【中部】くもり後雨【南部】雨▼新潟県（新潟地方気象台・３０日１７時）【下越】くもり【中越】くもり【上越】くもり【佐渡】くもり▼富山県（富山地方気象台・３０日１７時）【東部】くもり【西部】