◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（３０日・東京ドーム）巨人は３０日、広島戦のスタメンを発表した。坂本勇人内野手が２５日のＤｅＮＡ戦（横浜）以来、４試合ぶりのスタメン出場となった。平山功太内野手が初めて２番に入った。ボビー・ダルベック内野手は今季初めてベンチ外に。フォレスト・ウィットリー投手が今季２勝目を懸け、４度目の先発に臨む。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（中）松本２（右