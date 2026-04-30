◆春季高校野球石川県大会▽３回戦金沢１０―３小松市立＝７回コールド＝（３０日・石川県立）金沢は、ＯＢで２０２４年ドラフト１位の西武・斎藤大翔の弟・樹希遊撃手（３年）が４打数３安打２打点２盗塁の活躍を見せて、準々決勝に進んだ。４人きょうだいで２学年上の次兄もつけた背番号６の１番打者が、ダイヤモンドを駆け回った。初回先頭で左中間を破る三塁打。「１本出てよかった。打球を見て判断した」と快足を飛ば