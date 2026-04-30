西武・佐藤爽（そう）投手が５月１日・ロッテ戦（ＺＯＺＯ）でプロ初登板初先発する。３０日、予告先発として公示された。２４年育成ドラフト４位で入団し、この日に支配下契約を結んだ左腕。待ちに待った晴れ舞台、かと思いきや、１日のＺＯＺＯ付近の天気予報も会見時点では雨。プロ入り後のファームでの登板も何度か降雨により飛ばしてきた“雨男”の本領発揮となり、「学生時代から雨が多かったので…帰っててるてる坊主を