メ～テレ（名古屋テレビ） ゴールデンウィークに、名古屋の大人気スイーツ「ぴよりん」もお出かけです。近鉄特急「ひのとり」で、初めての奈良県にチャレンジします。 ぴよりんのスタートは、GWらしい雰囲気の近鉄名古屋駅。 30日午前8時過ぎ、ぴよりんがホームに到着しました。旅のお供は、近鉄の担当者です。 「開店40周年記念イベントに『ぴよりんを特急ひのとりで運びたい』