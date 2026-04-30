中東情勢やホルムズ海峡の緊張を背景に、愛知県の公衆浴場では休業や時短営業の動きが出ています。 「こんなに高い値段になったことがないから、戸惑いしかない」 動揺を口にするのは、県内50の公衆浴場をまとめる「愛知県公衆浴場業生活衛生同業組合」の山田耕平事務長。 各施設の経営状況を把握し、補助金の申請など、行政との調整を担っています。 事務所のホワイトボードには2020年以降、週に1度、重