桜花賞で５着だったアランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は、オークス・Ｇ１（５月２４日、東京・芝２４００メートル）でも引き続き武豊騎手とコンビを組む。４月３０日、所有するキャロットクラブがホームページで発表した。前走後はノーザンファーム・しがらきに放牧に出されていたが、この日栗東トレセンに帰厩した。