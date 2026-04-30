◆男子プロゴルフツアー中日クラウンズ第１日（３０日、愛知・名古屋ＧＣ和合Ｃ＝６５５７ヤード、パー７０）第１ラウンドが行われ、ツアー未勝利でプロ４年目の前田光史朗（ＡＣＮ）が１０バーディー、２ボギーの８アンダー６２をマークし単独首位発進した。平本世中（フリー）が６４で回り、トップと２打差の２位につけた。小平智（Ａｄｍｉｒａｌ）、細野勇策（三共グループ）、阿久津未来也（フリー）、幡地隆寛（フ