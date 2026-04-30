女優でタレントのMEGUMI(44)が30日、インスタグラムに米女優メリル・ストリープとアン・ハサウェイとの3ショットを公開した。 【写真】ハリウッドの大物女優とコラボショットが実現! MEGUMIは「Very nice to meet you!!メリル・ストリープさんとアン・ハサウェイさんにお会いしましたぁ『プラダを着た悪魔2』楽しみ～」と投稿。メリルとアンはイスに座り、MEGUMIはその背後に立ち、3人ともカメラを見て