福島の三浦知良は長野戦でベンチ入りも出番なしJ3福島ユナイテッドは「昭和の日」の4月29日、百年構想リーグで同じJ3のAC長野パルセイロに3-1で快勝した。アウェーの長野Uスタに乗り込んだ福島は、バスをつないで中央突破する攻撃サッカーで長野を圧倒。今季3勝目で勝ち点を11に伸ばし、同9の長野を逆転して最下位を脱出した。カズことFW三浦知良は2試合連続で出番はなかった。前節から先発7人を入れ替えた福島が、テンポよく