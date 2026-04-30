３０日、基礎研究強化に関する座談会で重要演説を行う習近平氏。（上海＝新華社記者／謝環馳）【新華社上海4月30日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は30日、上海で開かれた基礎研究強化に関する座談会に出席し、重要演説を行った。習氏は、基礎研究は全ての科学体系の源、あらゆる技術問題の根幹であると指摘。より強い取り組みとより着実な措置で基礎研究を強化し、オ