4児の母でモデル・起業家のMALIA.（43）が27日、インスタグラムを更新し、19歳の長女がバク転の失敗により手術を受けることになった経緯を明かした。【写真】「笑っちゃいけないけど、母は爆笑です」MALIA.＆19歳長女の2ショット投稿では「我が家のギャル姉さん。バク転して←え？」と切り出し、「着地失敗→膝強打→鼻やっちゃいました。形成外科にて、本日入院からの、明日手術!!」と説明。突然の出来事に驚きつつも、「笑っ