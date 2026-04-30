第91回アカデミー賞で長編ドキュメンタリー賞に輝いた『フリーソロ』（ディズニープラス他で配信中）は前人未到の偉業の瞬間を捉えた傑作だ。ロープや命綱を一切使わずに己の身一つで断崖絶壁をよじ登る狂気のフリークライミング、「フリーソロ」。この異端のスタイルに挑む者は全クライマーの1％に満たない。落下は即、死に直結する。考えるだけでも恐ろしい。【写真】この記事の写真を見る（2枚）米・カリフォルニア州