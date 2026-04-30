お笑いコンビ「130R」ほんこん（62）が30日、自身のSNSを更新。お笑いタレント・今田耕司の還暦を祝った。ほんこんは自身のX（旧ツイッター）で「今田耕司大先生還暦祝い会」とコメント。赤いちゃんちゃんこを着た今田を囲んだ人気芸人らとの写真をアップした。またインスタグラムでも「心斎橋2丁目劇場」とのハッシュタグを添え、同様の写真を公開。相方・板尾創路、木村祐一、東野幸治、お笑いコンビ「リットン調査団」