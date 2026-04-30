毎年どこかでやってるような気がする「宝塚音楽学校受験ドキュメント」。昔はよく「名門中学受験ドキュメント」なんてのがあって、受験日に校門前で受験スクール生が円陣組んで「エイエイオー！」とかやってたがさすがに今どきはあまり見ない。そんな番組に密着されてる受験生、学校のほうでお断りだろう。でも、お手軽な娯楽として受験密着番組を見たい人はいっぱいいる。そんな視聴者のニーズを満たすのは今、宝塚音楽学校