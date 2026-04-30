国土交通省が30日発表した2025年度の新設住宅着工戸数は、前年度比12.9％減の71万1171戸で、2年ぶりに減少した。昨年4月から新築住宅に省エネ基準への適合が義務化され、その直前に駆け込み需要が起きた反動で大きく減った。注文住宅は12.6％減の19万5111戸で、2年ぶりに減少。貸家は13.5％減の30万8906戸で、2年ぶりに減った。分譲住宅は12.6％減の20万563戸で3年連続の減少だった。地域別では首都圏が9.9％減、中部圏が11.