奈良競輪のF1ナイターは5月1日に開幕する。4月30日は前検を実施した。地元で復活を期す。中井俊亮（33＝奈良・103期）は2月12〜14日の別府F1最終日に落車してから成績が低迷。前回の前橋（22〜24日）2日目がようやく今年の初勝利だった。「落車自体は擦過傷程度だったけど、腰を痛めたのとインフルエンザにもなったりしたので。体が言うことを聞かない感じがあった。人の後ろでの1着だけど、それもできていなかったし、少し