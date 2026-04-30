気になる疑問やニュースのナゼを解き明かす「どうなの？」。30日は医療についての話です。28日、財務省の専門家で構成される会議の中で、医療費の窓口負担を「拡大すべき」との提言がありました。生活に直結してくる話で、中には3倍になる人も出てくるかもしれません。30日は、“70歳以上の医療費「窓口3割」拡大へ”について見ていきます。まず、現在の窓口負担の割合がどうなっているのか。所得によって負担割合が少し変わります