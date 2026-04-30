〈「1回のロケで15キロぐらいやせる」カメラの外でヘビと格闘、川に流されたスタッフも…「川口浩探検隊」元隊員が明かす、実は本当に危険だった“撮影の裏側”〉から続く70年代後半から80年代にかけ「水曜スペシャル」（テレビ朝日）の枠で放送され、子どもたちをテレビの前に釘付けにした「川口浩探検シリーズ」（1978〜1985年）。未知の生物や未踏の秘境を追い求める探検隊の冒険は“ヤラセ”と揶揄されることもあるが、そこ