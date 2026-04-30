シンガー・ソングライターでラッパーのちゃんみな（27）が、30日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。黒柳徹子（92）と共演した撮影を語った。黒柳は「4年前に海外ブランドの撮影で共演しました。覚えてらっしゃいますか」と聞くと、ちゃんみなは「もちろんです。強烈に覚えてます。私が変なポーズいっぱいしているのに、それに嫌な顔ひとつせず、ずっと楽しんでくださってて」と語った。黒柳は「そう。お