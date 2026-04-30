多国間訓練へ「史上初」の参加統合幕僚監部は2026年4月28日、アメリカとフィリピンが共催する多国間共同訓練「バリカタン26」に、航空自衛隊の基地防空用地対空誘導弾が史上初めて参加している様子を公式Xに投稿しました。【発射器動いてる！】フィリピンの地を踏んだ基地防空用地対空誘導弾を動画で（動画）基地防空用地対空誘導弾は、航空自衛隊の基地を防護するための地対空ミサイルで、高機動車ベースの車体に4発のミサイ