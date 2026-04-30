世界を舞台に活躍するロック・バンド、ONE OK ROCK（ワンオクロック）。4月17日（金）より国内で大盛況上映中の映画『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』より、厳選された6曲を収録したライブEPが配信開始となった。本作には、ONE OK ROCKのライブ人気曲「Make It Out Alive」「Renegades」をはじめ、最新アルバム『DETOX』収録曲の「NASTY」「Party’s Over」など、劇中でも披露されている楽曲の