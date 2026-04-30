6月13日にTOYOTA ARENA TOKYOにて開催される国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』より、主要6部門のノミネート作品が発表された。 （関連：【画像あり】HANA、M!LK…『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』主要6部門のノミネート作品発表！） 最優秀楽曲賞は、HANA「Blue Jeans」、米津玄師「IRIS OUT」、サカナクション「怪獣」、アイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」、M!LK「好きすぎて滅！」、最優秀アӦ