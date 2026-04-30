タイムレス音楽IPプロジェクト『デートウォーズ（DATE WARS）』が、2ndシーズンの幕開けを飾る新アンセムソング「フラッシュバックメモリー～時代を駆ける物怪たち～」を本日4月30日に配信リリースした。 （関連：トゲナシトゲアリ、初の全国ツアーで培った経験が爆発新たな挑戦がバンドにもたらした三者三様の成長） 14人のキャラクターが総出演する本作は、ブラ