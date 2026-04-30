旅行に行きたくなるGWですが、物価高の影響で旅行日数の短期化や平均費用の減少など“節約“傾向が高まっています。そこで、海外までなかなか行けない！という人におすすめしたい都内の異国料理店をご紹介。ベトナム、台湾、タイのお店がそれぞれ4軒ずつ登場します。現地の屋台のような雰囲気を楽しめたり、日本人向けのアレンジなしの料理を味わえたり、プチ旅行気分を味わえちゃうお店が勢揃いです。ベトナム料理4選生野菜をた