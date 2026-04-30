県内の宿泊施設で、女性にわいせつな行為をしたとして、山形市の男が不同意わいせつの疑いで逮捕されました。男は以前、トイレに小型カメラを仕掛けたとして逮捕されていました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、山形市漆山に住む無職の男（52）です。 警察によりますと、男は去年の12月29日から30日までの間、山形県内の宿泊施設で、40歳代の女性に対し、体を触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれています。 男