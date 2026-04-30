大谷の歴史的記録はキム・ヘソンのアシストのおかげと韓国メディアが伝えた(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間4月28日、本拠地でのマーリンズ戦に先発登板。6回104球、5安打2失点9奪三振と好投したが、打線の援護がなく今季初黒星を喫してしまった。【動画】好投も援護なく…投手専念の大谷翔平、投球シーンをチェック韓国メディア『SPOTVニュース』は「オオタニが、キム・ヘソンのおかげでMLB初の記録を樹立？ 11