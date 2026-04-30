金沢市で岩をくり抜いて作られた地下水路が崩れ、県道が陥没した問題を受け、石川県が管理する道路を緊急点検した結果、金沢市で5か所、珠洲市で1か所、同じような構造の道路が確認されました。石川県は11日に発生した金沢市二俣町の陥没事故を受け、管理する道路のうち、岩をくりぬいたまま補強していない「素掘り」の地下水路があると疑われる888か所で現地調査を行いました。その結果、金沢市では加賀朝日町、不動寺町、車町、