会見後に2ショットに応じた井上と中谷(C)CoCoKARAnext湧き上がらんとする闘志を抑えるかのように、両雄は努めて冷静に「勝利」を誓った。来る5月2日に東京ドームで行われる世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチに向け、30日に王者・井上尚弥（大橋）とWBA、WBC、WBO世界同級1位・中谷潤人（M.T）が揃って記者会見に出席。決戦に向けた心境を語った。【動画】繰り出されるボディショット！井上尚弥の“音”に着目昨