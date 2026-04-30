俳優の鈴木福さんは4月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。マニュアルの運転免許取得を報告し、免許証の写真を公開しました。【写真】鈴木福のMT運転免許証「亀梨くんも喜ぶねー」鈴木さんは「今日は4/29(よいふくの日)ということで良い報告を…運転免許を取得しました！！#よいふくの日#限定解除じゃなくてちゃんとMTだよ」とつづり、1枚の写真を投稿。運転免許証を公開しました。顔写真はきりっとした表情で、とても大人っぽ