一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のノミネート作品発表会が4月30日、都内で開催され、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のアンバサダーを務める畑芽育が中島健人とともに登壇した。【写真】圧倒的透明感！ノースリから二の腕あらわな畑芽育畑はアンバサダーとしての意気込みについて、「日本の音楽が世界に多く知られるきっかけになる